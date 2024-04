A Grande Conquista: como estão os vencedores da primeira edição?

Gabriel Roza

O vice-campeão da disputa e ex-borracheiro tem compartilhado sua vida no Rio de Janeiro pela internet como influenciado para seus mais de 730 mil seguidores. Desde o reality, terminou seu noivado com Bia Miranda, que o acusou de roubá-la e tentar agredi-la.

Natália Deodato

A ex-BBB ficou em terceiro lugar no pódio é hoje atriz e empresária da "Na Beauty", salão que também faz atendimentos de unhas, sobrancelhas e cabelos. A influenciadora tem mais de 3 milhões de seguidores e também segue uma agenda cheia em eventos de marcas, publicidades e programas.

Gyselle Soares

A atriz e ex-BBB 8 ficou em quarto lugar do programa, e se tornou apresentadora do To Talk Brasil (Amazon Fire TV), somando hoje mais de 200 mil seguidores. Ela viveu um romance com o vencedor de sua edição, que terminou em dezembro do mesmo ano.