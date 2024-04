Huck reage a respostas erradas no The Wall: 'Quero ir pra casa'

Durante o The Wall, no Domingão com Huck (Globo) de domingo (7), Luciano Huck se surpreendeu com algumas respostas erradas dadas pelas participantes.

O que aconteceu

Na primeira etapa, ele se surpreendeu ao ver que as participantes responderam que dia 1º de Maio era comemorado do Dia do Livro e não o Dia do Trabalho. "Quê? Errou? Tô chocado. Estou chocado. Desatenção que vai custar caro."