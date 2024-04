'Ofereço Flores': o show de aniversário do rei Roberto Carlos no Pacaembu

Roberto Carlos, 83, lança a turnê "Eu Ofereço Flores" nesta sexta-feira (19) em São Paulo. O show, que acontece no dia do aniversário do rei, é o primeiro evento no Mercado Pago Hall —espaço subterrâneo que integra a Mercado Livre Arena Pacaembu.

Apresentação marca o início de uma série de comemorações. O músico se prepara para novas turnês pela Europa e pelos Estados Unidos. Além disso, o especial de fim de ano do artista na Globo completa 50 anos no ar.

Rei vai apresentar grandes sucessos da carreira, como "Emoções", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Falando Sério". A música "Eu Ofereço Flores", que dá nome ao projeto, também está no setlist.