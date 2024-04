Schueng: Maluquices de A Grande Conquista ajudam a evitar plágio contra BBB

A Record anunciou na última quinta-feira (18) os 100 nomes que comporão o elenco da segunda temporada de A Grande Conquista, a estrear na próxima segunda (22). Rachel Sheherazade, 50, vai apresentar o reality, ocupando a cadeira que foi de Mariana Rios, 38, no primeiro ano.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, concorda com Bárbara Saryne que o elenco da atração é numeroso demais. "A mudança ideal seria no número de participantes. Até perguntaram para o Carelli [na coletiva de imprensa] por que tantas pessoas no programa, por que não reduzir esse número [de participantes] e facilitar para o público."

Na visão dele, trata-se de uma medida preventiva do canal para se distanciar do formato do BBB. "A Record faz o reality com tantas regras meio malucas para não configurar plágio do Big Brother, porque [os dois realities] são muito parecidos. Se o SBT é proibido de fazer a Casa dos Artistas, a Record está fazendo de A Grande Conquista uma mistura da Casa dos Artistas com o BBB."