Carlinhos de Jesus relata encontro com mãe do assassino de seu filho

Durante entrevista para o podcast, o jurado da Dança dos Famosos relembrou o momento em que encontrou a mãe do assassino de Dudu. "No intervalo [do julgamento], eu fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina. E ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como perdi o meu filho, ela tava perdendo o dela, né?", contou.

O dançarino deu um abraço na mulher. "Fui lá e acalentei ela. Dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei: 'Boa noite e que Deus olhasse por nós'. Lembro que eu falei assim: 'Deus tá olhando por nós'", disse.