Rachid se recusa a entregar carta secreta destinada a Maria Santa

No capítulo de sábado (20), da novela "Renascer" (Globo), Rachid (Almir Sater) conta sobre carta secreta destinada a Maria Santa (Duda Santos).

Tudo começou quando José Inocêncio (Marcos Palmeira) descobriu que o libanês era casado com Marianinha, irmã mais velha de Santinha. "Mas isso também quer dizer que nós dois somos concunhados, amigo Rachid! Já que fomos casados com as duas irmãs...", diz o protagonista ao perceber o parentesco entre os dois.