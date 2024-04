Fãs do Rei podem pedir reembolso de gastos com deslocamento e hospedagem

Os fãs de Roberto Carlos podem solicitar o reembolso de ingressos, gastos com deslocamento e hospedagem, de acordo com Marcelo Pagotti, diretor de fiscalização do Procon-SP, em conversa com Splash. O show do artista, que estava previsto para a noite desta sexta-feira (19), no Pacaembu, em São Paulo, foi cancelado por falta de segurança.

O que aconteceu

Fiscais do Procon-SP chegaram no local por volta de 19h40. Eles foram até o complexo esportivo para acompanhar de perto as ações dos organizadores e orientar os consumidores. "Estamos entrando em contato com os organizadores para verificar como vai funcionar essa parte das indenizações."

Diretor explicou que consumidores também podem solicitar o reembolso de despesas com deslocamento e hospedagem. "A pessoa pode entrar no site do Procon. Tem um local para fazer a reclamação, caso não tenha o reembolso. O Procon vai entrar em contato com a empresa para tentar fazer um acordo. Para indenização dessas pessoas que tiveram perdas", disse Pagotti.