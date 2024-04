Separados, Gracyanne Barbosa tem tatuagem íntima com nome de Belo; veja

Gracyanne Barbosa e Belo colocaram um ponto final no casamento. Ao longo dos 15 anos em que ficaram juntos, a influenciadora fitness chegou a fazer homenagens ao pagodeiro, com direito a uma tatuagem íntima.

O que aconteceu

Barbosa tem o nome de Belo tatuado no bumbum. A famosa gravou o nome do ex-marido em sua pele na região do cóccix, em 2008, no início do relacionamento deles.

Outras tatuagens. Além da gravura feita no bumbum, Gracyanne tatuou "Belo, eu te amo" no corpo. O pagodeiro, por sua vez, fez a mesma tatoo, mas com o nome da dançarina.