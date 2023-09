Gracyanne Barbosa mostra bronze em dia e exibe tatuagem com nome de Belo

Gracyanne Barbosa, 40, foi às redes sociais na noite de ontem para compartilhar o momento em que reforçava o bronzeado. De biquíni fio-dental, a influenciadora mostrou detalhes de seu corpo sarado.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a musa fitness aparece tomando um banho de mangueira e ainda fez questão de mostrar a tatuagem que tem no bumbum, com o nome do marido, Belo, 49.

"Eu amo calor, sol, piscina, praia e amo mais ainda estar com a marquinha em dia, por isso tenho muito orgulho de levantar a bandeira do bronzeamento em todo o país e fora dele", legendou ela no post.