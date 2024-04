Payola ou hit orgânico, ILLIT é o momento. Venha conhecer o grupo!

"YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU" gruda na cabeça e se tornou onipresente em diversas playlists, edits, memes e desafios de dança (a parte dos dedinhos!). Assim, "magnetic" chegou ao topo dos charts coreanos e por lá está se mantendo. O grupo alcançou seu centésimo RAK (real time all-kill), #1 em todos os charts do país.

Splash vai te explicar a origem e trajetória de um dos grupos mais jovens do K-pop.

R U NEXT?

ILLIT foi criado em um survival show, um programa de TV cujo objetivo é formar um grupo de k-pop. Uma co-produção da HYBE com o canal de TV JTBC, "R U NEXT?" iniciou em junho de 2023 e teve um total de dez episódios. Ao fim, o grupo debutaria com as seis integrantes pela BE:LIFT, subsidiária da HYBE que também administra a carreira do grupo ENHYPEN.