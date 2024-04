Isabelle explica jogo solo e por que não soltou a mão de Davi

Falou sobre a amizade com Davi e explicou por que não soltou a mão do campeão: "Eu via que ele não era aquilo que as pessoas falavam. Me mantive forte porque via as pessoas não davam a oportunidade de conhecer ele. O que elas queriam era opção de voto."

Eu conheci um Davi alegre, extrovertido, gente boa. Quando fomos para essa questão de jogo, as pessoas começaram a apontar coisas por votos e embates começaram a acontecer. Aí eu falei: 'O Davi que eu conheço não é exatamente esse, é o Davi alegre. As pessoas precisam conhecer esse Davi alegre'. E isso fez com que a gente ficasse mais próximo ainda. Isabelle

Vibrou ao conversar com a mãe pela primeira após o confinamento, que comentou: "Você me fez vestir um azul, uniu os bois. Está a coisa mais linda aqui fora. Você fez algo impossível."

Ficou surpresa por ter atingido mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais: "Meu Deus, meu pai amado! É muita gente! Agora que estou aqui fora, vocês vão ver muita cultura."

Trocou beijos com Matteus e falou sobre o romance do casal fora da casa: "A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para se encaixar ainda."