'Mesmo com a casa contra mim, não desisti', diz Davi após vitória no BBB 24

Toda a minha luta, toda a minha garra. Toda a minha confiança, minha determinação. Minha garra de vir para cima do jogo e não parar em nenhum momento. Mesmo quando toda a casa estava contra mim, eu não desisti. Davi

Davi disse que não esperava as sequências de acontecimentos no confinamento: "Eu nem sonhava. Foi muito além do normal, ultrapassou barreiras."

Estou sem palavras para descrever o povo brasileiro que apostou e investiu no meu sonho, que acreditou em mim em todos os momentos. Em nenhum momento do jogo eu deixei de me entregar. Muito obrigado a cada um de vocês que votaram, torceram e acreditaram no meu sonho. Rumo a medicina! Davi

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Rivalidade com Wanessa Camargo Reprodução/Globoplay Tretas com quase toda a casa Reprodução/Globoplay Jogar mais com razão que emoção Reprodução/Globoplay Pensar no jogo e não na fama Reprodução/Globoplay Manter suas alianças Reprodução/Globoplay Entrar pelo Puxadinho Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

