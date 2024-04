'Revirava o estômago': Elvis comia quase tudo, mas esse prato era proibido

Elvis Presley, além de Rei do Rock, também era conhecido por seu uma pessoa com um gosto peculiar para a alimentação. O astro comia quase de tudo — até receitas com combinações duvidosas. Um prato, porém, era proibido de entrar em sua mansão: peixe.

A alimentação de Elvis

O cantor tinha um prato favorito. No topo da sua lista estava um sanduíche, preparado com duas fatias de pão frito, banana frita, bacon, geleia e manteiga de amendoim.

Esse sanduíche é conhecido como "Fool's Gold Loaf" ("Pão de Ouro de Tolo", em português). Segundo o livro "The Life and Cuisine of Elvis Presley" (pt.: "A Vida e a Culinária de Elvis Presley"), em 1976, o ícone e seus amigos embarcaram em um jato particular saindo de Graceland, compraram 22 dos famosos sanduíches e passaram duas horas degustando a iguaria com champanhe antes de retornar à mansão.