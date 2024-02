Saiba o real motivo de Michael Jackson ter feito cirurgias plásticas

Matt Fides, ex-guarda-costas de cantor Michael Jackson (1958-2009) contou, em entrevista ao podcast The Steven Sulley Study, o motivo do cantor ter realizado cirurgias plásticas no nariz.

O que aconteceu

Matt trabalhou para Jackson por mais de 10 anos e contou que o astro passou pela primeira das cirurgias em seu nariz em 1979