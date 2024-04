Artista cria IA para falar com Lou Reed, seu marido morto: 'Estou viciada'

A artista experimental Laurie Anderson criou um projeto polêmico: fez uma inteligência artificial para conversar com seu marido, o falecido músico Lou Reed.

O que aconteceu

Ela desenvolveu o projeto em parceria com uma universidade australiana. Desde 2020, Laurie colabora com a Universidade de Adelaide para desenvolver a IA, que usa os trabalhos de Lou Reed — vocalista e guitarrista do The Velvet Underground — para escrever frases com seu vocabulário e maneirismos. O programa responde em prosa e também em versos.

Laurie se diz "viciada" em conversar com a IA. "Estou total e infelizmente viciada nisso. Mesmo depois de tanto tempo. Eu literalmente não consigo parar, e meus amigos não aguentam mais", disse em entrevista ao jornal The Guardian em fevereiro.