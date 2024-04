Apavorados? Top 3 faz último raio-x no BBB 24: 'Sonho continua de pé'

Em seguida, o brother pediu votos. "Quero muito vencer esse programa, levar o meu orgulho do Alegrete, a felicidade de ter representado minha cidade, meu povo, minha família. A minha mãe e minha avó, quero dar uma vida melhor para elas, se Deus quiser. Elas passaram muito trabalho para me criar, foram leoas mesmo".

Aos gritos, Davi usou seu raio-x para dizer que conseguiu chegar até a final com muitas provações, garra e determinação. "Eu vim aqui lutar pelo objetivo de ser médico, doutor, estudar, adquirir conhecimento para poder salvar vidas lá na frente", disse.

Ele também pediu votos para a torcida para "sair daqui com o sonho realizado" e dar orgulho à mãe. "Sou um jovem que já sofri muito na vida; muito quando era pequeno. Não estudei, mas agora, o sonho continua de pé. A fé, a esperança é a última que morre", afirmou.

Por fim, Isabelle agradeceu pelos votos em seu raio-x e disse ser grata pela oportunidade do BBB. "Quero muito ser a campeã do Big Brother 2024. Não foi fácil, foram muitas lutas, subidas e descidas, muitas adversidades, muita as alegrias, muitas loucuras, foi muito legal e intenso, sim. Por isso, quero muito estar aqui, vencer, dar uma vida melhor para a minha mãe", disse.