BBB 24: Parcial da enquete UOL indica qual será o pódio da final

Matteus estava em segundo lugar no pódio, com 28,09% dos votos do público UOL.

Já Isabelle ocupava o terceiro lugar na votação, com apenas 10,46% na enquete.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER