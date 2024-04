Davi lembra de quando quase desistiu do BBB 24: 'Queria viver em paz'

Em conversa com Isabelle e Matteus no BBB 24 (Globo), Davi lembrou sobre o momento em que quase desistiu do programa e explicou o que passava na sua mente.

O que aconteceu

Em um desabafo, Davi comentou: "Eu prefiro ter paz e comer ovo a ter uma casa cheia de bens e contendas, sabe? E problemas, e disse me disse. A não ter paz. Prefiro não ter nada e ter paz, do que ter tudo e problemas."