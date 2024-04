Ex-BBBs retornam ao gramado da casa para final do BBB 24

No início do programa, Tadeu Schmidt conversou rapidamente com cada um.

MC Binn aproveitou a oportunidade para reforçar seu novo nome artístico. Inclusive, o cantor contou ter convidado alguns amigos para acompanhá-lo em suas apresentações.

BBB 24: Giovanna e Binn na final Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim que Deniziane conversou com o apresentador, a imagem do Matteus apareceu na tela. Os dois tiveram um affair no começo da edição.