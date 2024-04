Após treino na academia, Maiara exibe curvas em maiô decotado

Maiara, 36, da dupla sertaneja com Maraisa, fez um vídeo para exibir as curvas do seu corpo após um treino na academia.

O que aconteceu

Ao som da sua música "Não sei se tô solteiro", a cantora mostrou as curvas do seu corpo em um maiô decotado azul e branco.

Antes, ela exibiu a sua rotina de treinos após emagrecer mais de 20 kg..