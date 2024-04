Após mentir para Electra, Jéssica executa plano cruel em 'Família É Tudo'

Para isso, Jéssica vai ao encontro com Electra. Antes de chegar no local, ela liga para o vilão. "Tá tudo certo. As meninas que eu contratei vão tá no bar na hora marcada, já tão bem brifadas de como forjar a agressão", revela o filho de Catarina (Arlete Salles).

Os dois querem que Electra seja acusada de agressão para voltar à cadeia. "Ótimo! Se tudo der certo, essa é a última noite de liberdade da Electra", diz a vilã.

Ao encontrar a irmã de Vênus (Nathalia Dill), Jéssica mente que não quer confusão. "O que que você tá fazendo aqui, Jéssica? Eu tô ocupada e não tô com a menor vontade de discutir com você", fala a ex-presidiária. "Eu não vim pra brigar, Electra. Ao contrário. Eu vim porque... porque eu me dei conta que eu fui muito injusta com você", responde a outra.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.