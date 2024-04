Kéfera diz que 'vive melhor fase' após aceitar o corpo grande: 'Tô gostosa'

O bioestimulador de colágeno da Rennova não altera nada, não volumiza e não vai mudar a estética do seu bumbum. Ele vai te dar colágeno. Agora, eu tenho 31 anos e a gente vai tendo uma perda de colágeno natural, é fisiológico do nosso corpo, e quem que não quer ficar com uma bundinha linda, né?... A gente quer se sentir bem, a gente quer envelhecer de um jeito maneiro, que a gente se olhe e fale: 'pô, tô bonita, tô bem, tô gostosa'.

Kéfera

Na visão da atriz e influenciadora, qualquer procedimento estético feito para elevar a autoestima é válido. "Se tenho vontade de dar uma melhorada na minha boca, vou fazer um preenchimento, vou fazer um negocinho ali pra realçar a beleza. Se você tem essa vontade, é isso aí. Tudo que você faz pra realçar a beleza, pra poder dar um aumento ali na sua autoestima, é válido".

"Posso ser e fazer o que eu tiver vontade"

Kéfera Buchmann ficou três anos afastada da internet. No anúncio do afastamento, ela chorou e afirmou que as criticas do público a fazia ver que "tudo o que fazia nunca parecia estar bom". Em setembro do ano passado, ela retornou com os seus canais com a mente livre, leve, solta e decidida a viver a sua realidade e não o que criam de expectativa sobre ela.

"Acho que esse período longe da internet foi bom pra eu entender que eu posso ser e fazer o que eu tiver vontade, né?... Ficava muito ressentida, meio chateada porque as pessoas me conhecem como a menina da internet. Ah, mas eu sou atriz, sou atriz, sou atriz, sou atriz, sou atriz. Daí eu falei: 'pronto, é isso, eu sou atriz'. Porque é que eu vou precisar ficar me afirmando o tempo todo pra plateia. A galera já sabe, né?", pontua