Cheias de Charme: confira os resumos dos próximos capítulos (15 a 20/4)

Quarta-feira, 17 de abril

Otto estranha abordagem de Ernani e conta estar distante do filho. Rosário chega em casa e Sidney conta que viu clipe e a incentiva, mas ela comunica que já desistiu de carreira. Ernani pressiona Conrado a falar a verdade sobre relação com o pai e anuncia ter proposta a fazer. Ernani e Conrado chegam a acordo. Humberto acredita que Ernani vai romper com Conrado. Imprensa aguarda julgamento de Chayene. Humberto apresenta fotos de Penha com agiota mas juíza impede uso. Ariela alfineta Isadora por Conrado não ter pedido ela em casamento. Sônia descobre que Conrado está rompido com pai. Rodinei encontra Cida no julgamento. Juíza não aceita depoimento de Rosário. Lygia depõe que deixou caso de Chayene por não considerar causa justa. Juíza condena Chayene a pagar indenização e cumprir serviço comunitário.

Quinta-feira, 18 de abril

Penha comemora sentença e Chayene humilha seus advogados. Ernani se revolta com a atuação de Humberto. Penha fala a Lygia que ela deveria agradecer por sair da casa dela e a advogada se questiona. Elano se chateia ao ver Cida com Rodinei. Laércio chama Chayene à reflexão por todos saírem da sua vida e ela dá um tapa nele. Rodinei e Cida conversam e ela nega beijo. Lygia desabafa com Alejandro e questiona por que não para empregada em casa; ele desconversa. Penha vê Sandro no seu quarto e o expulsa. Socorro descobre que Chayene está sem empregada e comemora. Laércio dispensa Socorro. Elano repreende Kleiton por trabalhar em clipe das Empreguetes. Ariela derruba café na roupa de Humberto e Isadora pede para Cida limpar. Kleiton entrega CD pra Gentil, que despreza. Otto e Máslova discutem.

Sexta-feira, 19 de abril

Brunessa vê Rodinei com Cida. Otto e Ernani se encontram, mas Conrado é assunto proibido. Brunessa rouba beijo de Rodinei e Cida vê. Elano interrompe audição de clipe e joga CD no lixo. Socorro vê e promete entregar para Chayene. Rodinei se desvencilha de beijo de Brunessa e diz que Cida é a mulher da sua vida. Conrado reclama de Ernani querer prendê-lo a Isadora. Tom comunica a Chayene que está perdendo shows e tem ideia de usar Rosário para limpar imagem da Chayene. Tom Bastos visita Rosário e a bajula para gravar uma música autoral. Inácio vê Rosário conversando com Tom e não gosta. Tom propõe a Rosário fazer um depoimento positivo sobre Chayene em troca de música ser gravada. Laércio encontra Socorro tentando invadir casa com DVD. Chayene vê clipe das Empreguetes e fica atônita. Sandro compra carro e Penha briga com ele por ter feito nova dívida. Rodinei leva Cida em casa, elogia a ex e ela fica reflexiva sobre ele e Conrado. Família Sarmento planeja jantar de noivado de Isadora, mas Conrado se mostra bravo. Tom descobre que clipe já está na internet e Chayene surta.