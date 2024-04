Empreguetes ficam no fundo do poço e viram o jogo na surdina

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (11), Cida confronta família Sarmento na frente de Máslova e Conrado. Sônia e Ernani brigam com Cida e dizem ser ingratidão ela se virar contra Isadora.

Rodinei aborda Cida e alfineta a ex por perder namorado para Isadora. Cida conta para Rosário que saiu da casa e é convidada a passar um tempo na casa de Chayene. Penha recebe ligação de Rosário e topa dormir na casa de Chayene com as amigas.

Empregadas fazem juramento de não sofrer mais na mão de patroa. Empregadas exploram quarto da Chayene e suas roupas. Sidney diz a Inácio que sabe que ele tem algum segredo. Rosário compõe música e acorda Cida e Penha para mostrar. Cida, Penha e Rosário chamam Kleiton para gravar música.