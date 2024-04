'Mesma sensação de 1ª novela', diz Bianca Comparato sobre 'Grey's Anatomy'

Bianca Comparato, 38, fez uma participação especial na 20ª temporada de "Grey's Anatomy". Em conversa exclusiva com Splash, ela detalhou a experiência e comparou com as novelas brasileiras.

'Isso é real?'

A brasileira foi convidada para participar do 3º episódio da 20ª temporada de "Grey's Anatomy", "Walk on the Ocean", pelo produtor e roteirista brasileiro Beto Skubs, 44. "Eu passei no teste, no dia seguinte estava fazendo figurino. Foi tudo muito rápido", conta a Splash.

Comparato interpreta a brasileira Maria Flor. Ela é mãe de uma garota que é atendida por Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) no Grey Sloan Memorial Hospital. "Fui muito bem recebida pelas atrizes com quem contracenei. Principalmente pela Catarina, por ser mais veterana e estar lá há mais tempo."