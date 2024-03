Bianca Comparato fará participação especial em episódio de 'Grey's Anatomy'

Bianca Comparato, 38, conhecida por "3%", da Netflix, e novelas como "Beleza Pura", da Globo, fará uma participação especial na série americana "Grey's Anatomy".

O que aconteceu

Um dos roteiristas da série, o brasileiro Beto Skub, 44, compartilhou a notícia em suas redes sociais neste sábado (23). "Eu sempre fui muito fã da Bianca! Quando a conheci numa festa, disse a ela que adoraria trabalhar com ela um dia!", contou em um post animado.

O desejo de Skub logo se concretizou pois a atriz fez uma ponta especial no episódio escrito por ele. "Tive imenso prazer de trabalhar com Bibi no meu episódio de 'Grey's'", contou ele, que revelou ainda que a brasileira estará no capítulo que será lançado da próxima quinta-feira (28) na emissora ABC, nos EUA.