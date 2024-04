Alice Wegmann e Lorena Comparato soltam a voz em show no Circuito Sertanejo

Na noite de quinta-feira (11), as atrizes Alice Wegmann e Lorena Comparato fizeram um show no Circuito Sertanejo, na ExpoLondrina, no Paraná.

O que aconteceu

Elas soltaram a voz como suas personagens na série Original Globoplay 'Rensga Hits!'. O show fez parte da gravação de uma cena inédita para a segunda temporada.

Na história, as irmãs Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) farão uma apresentação especial com comemoração do sucesso da noite em um camarote. Ainda no Circuito Sertanejo foram gravadas cenas de um evento ficcional com participação de outros personagens de 'Rensga Hits!', entre eles Enzzo Gabriel (Maurício Destri) e Luane (Julia Gomes).