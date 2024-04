Post de Fe Paes Leme sobre afastamento de Gagliasso some após polêmica

Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns.

Fernanda Paes Leme, em publicação que sumiu

Paes Leme e Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, são parceiras profissionais. Elas apresentaram juntas, por 55 edições, o podcast Quem Pode, Pod. Em dezembro de 2023, Fernanda, que está grávida, decidiu deixar a apresentação para ter mais tempo para a família. As duas também são apresentadoras do programa Quem Não Pode se Sacode, que estreia em breve no canal GNT.

Amizade de mais de 20 anos

Bruno e Fernanda se conheceram em 1998, quando a atriz foi morar no Rio para viver Patty no seriado "Sandy & Júnior". "Conheci o Bruninho há muitos anos porque ele namorou uma amiga minha. Aí me mudei para o Rio por causa do seriado 'Sandy & Junior' e a família dele me acolheu, principalmente na hora das refeições. Ele era uma das minhas poucas referências na cidade", disse ela ao site Glamourama.

Na mesma entrevista, Paes Leme falou sobre a tatuagem que fizeram juntos: "Um dos momentos mais marcantes foi quando a gente tatuou 'sincronicidade', que é o que significa nossa amizade. Muitas vezes ele está pensando em mim e eu também estou pensando nele".