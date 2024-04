Fe Paes Leme e Gagliasso afastados: amizade já teve tattoo, novela e ciúme

Em 2004, Bruno e Fernanda estiveram no elenco da novela "América" (Globo). Na produção, que atualmente está em reprise no canal Viva, ele vivia Júnior, personagem que se descobria gay durante a trama, e ela deu vida a Rosário, uma imigrante ilegal nos Estados Unidos.

Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme na novela 'América' Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante o podcast Quem Pode, Pod, a apresentadora disse que largou um date para ir ao velório da avó do amigo: "Lembro que estava em um date. Consegui ficar com um cara que eu era muito a fim um dia antes do enterro da avó do Bruno. Consegui ficar com ele na volta para casa. A gente tinha saído junto e se beijou na volta. Estava com aquela sensação de 'meu Deus! É hoje!'. Quando cheguei na porta do prédio, já eram 4h30 da madrugada, e falei: 'Não vou conseguir transar hoje. Tenho que ir ao velório da avó do meu melhor amigo'. Obviamente, deixei de ter uma noite de amor para ir ao velório da avó do Bruno. Larguei o boy. Tinha que estar com meu melhor amigo."

Em 2020, Bruno declarou sua amizade por Fernanda em uma postagem nas redes sociais. "Uma amizade longa e verdadeira, feita de uma energia linda de cumplicidade e companheirismo. O abraço da foto eu vou ter que ficar devendo esse ano. Coisas da vida... Mas logo tudo vai passar e estaremos juntos novamente", escreveu na ocasião.

Amizade estremecida por causa de Ewbank

Quando Gagliasso engatou um namoro firme com Giovanna Ewbank, a loira sentiu muito ciúme da melhor amiga do amado. "Fiquei muito insegura, e comecei afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo, começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal", contou a esposa de Bruno em seu podcast.