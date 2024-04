Fernanda Paes Leme bebe vinho no fim da gravidez: 'Não vou resistir'

Fernanda Paes Leme, 40, compartilhou com seus seguidores no domingo (7) que não resistiu a tomar uma taça de vinho, no fim de sua gestação.

O que aconteceu

A atriz foi a uma degustação do restaurante de seu noivo, Victor Sampaio, e gravou um Stories bebendo um gole de vinho.

"Não vou resistir. Eu vim pelo papo, mas um golinho só tudo bem, né? Já repasso a taça", disse ela na legenda.