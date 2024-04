Roseana Murray diz pensar em colocar braço biônico após ataque de pitbulls

Roseana Murray, 73, diz pensar em colocar braço biônico após ataque brutal de pitbulls no início do mês, no litoral do Rio de Janeiro.

Eu vou reaprender a escrever com a mão esquerda ou botar um braço biônico. A vida é aprendizado. Roseana Murray.

A escritora continua no hospital e falou pela primeira vez após o ocorrido ao Fantástico. A entrevista vai ao ar neste domingo.