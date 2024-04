Donos de cães que atacaram Roseana Murray irão responder por lesão corporal

A escritora Roseana Murray, 73, foi atacada por três cachorros da raça pitbull no começo da manhã desta sexta-feira (5), em Saquarema, no Rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou os responsáveis pelos cães. Eles irão responder por lesão corporal.

O que aconteceu

Três pessoas foram levadas para a 124ª Delegacia de Saquarema, sendo que um deles já foi liberado.

Ele vai responder por maus-tratos devido às condições insalubres do local que abrigava os animais. Outros dois, que são parentes do homem e dizem ser donos dos cães, permanecem presos e irão responder criminalmente por lesão corporal e omissão na cautela. A informação foi confirmada a Splash.