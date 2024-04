Bia revela briga com Alane em seletiva: 'Me chamou de desequilibrada'

Fora do BBB 24 (Globo), Bia contou no Mesacast BBB que brigou com Alane na seletiva do BBB 24. Na casa, as duas eram melhores amigas.

O que aconteceu

Ao responder se fez a mesma seletiva que algum outro participante do BBB 24, Bia respondeu que sim: Alane. Ela, inclusive, entregou que as duas brigaram na disputa para entrar no programa.