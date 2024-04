Parcial da enquete UOL mostra disputa entre sistes nortistas do BBB 24

O último Paredão do BBB 24 (Globo) foi formado com Alane, Isabelle e Matteus. Segundo parcial da enquete UOL, a eliminada será uma das sisters nortistas do reality.

O que diz a enquete

Às 20h, a parcial mostrava uma disputa acirrada entre Alane e Isabelle. Isabelle, no entanto, segue á frente da votação