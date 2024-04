Alane pede para Matteus e Isabelle 'pararem de ser fofos'; entenda

Alane, Matteus e Isabelle disputam o 21º Paredão do BBB 24 (Globo) e buscam uma vaga na final do programa. Com isso, a paraense fez um pedido inusitado no início da noite deste sábado (13).

O que aconteceu

O gaúcho colocou uma toalha nos olhos de Isabelle para ela descansar os olhos. Ao lado da sister, Alane pediu para eles "pararem de ser fofos" porque ela disputa o Paredão com o casal.