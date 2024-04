Matteus passa mal e é o primeiro a deixar a Prova do Finalista do BBB 24

Matteus passou mal e foi o primeiro a deixar a Prova do Finalista do BBB 24 (Globo) — que começou no programa ao vivo de quinta-feira (11).

O que aconteceu

Matteus passou mal à 1h50 da madrugada: ele reclamou de tontura, soltou o disco e vomitou quando ainda estava na plataforma.