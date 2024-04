Parcial de enquete UOL aponta sister como última eliminada do BBB 24

No último Paredão do BBB 24 (Globo), Isabelle, Matteus e Alane se enfrentam e um deles deixará o reality antes da final. De acordo com a parcial UOL, a disputa está entre as duas sisters.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 20h, Isabelle era apontada como a próxima eliminada do reality show. A dançarina somava 55,06% dos votos.