Enquete UOL BBB 24: disputa acirrada impacta parcial do último paredão

Chegou a hora da verdade! Com a vitória de Davi na prova do finalista, Alane, Isabelle e Matteus vão disputar o último paredão do BBB 24.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial atualizada às 12h20, a disputa está bem acirrada entre Alane e Isabelle.

A Cunhã já recebeu 49,26% dos votos para deixar o jogo. Alane aparece na sequência com 46,21%.