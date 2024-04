Davi deixa legado após edições flopadas e mostra que vale a pena jogar

Dieguinho Schueng concordou plenamente com a opinião de Saryne sobre o baiano e o comparou com Arthur Aguiar, 35, campeão do BBB 22. "Sem o Davi, a competição provavelmente estaria no marasmo. Ele tentou fazer o jogo mais coerente possível. É por isso que o Arthur vai se contorcer de recalque pelo Davi: porque não reconhece a importância que ele teve nesta temporada."

Bárbara, por sua vez, afirma considerar Davi um competidor ainda mais competente do que foi Aguiar a seu tempo no reality. "Os dois são bons jogadores. Gostava muito do jogo do Arthur, porque tinha muito argumento, muita comunicação com o externo. Mas o Davi tem um jogo muito completo, que vai para o embate, que briga... O Arthur teve um jogo mais linear, enquanto o Davi trouxe mais emoção."

Para ela, o namorado de Mani Reggo deixa um importante legado para o elenco do vindouro BBB 25. "Ele vai sair e os próximos participantes vão entender que vale jogar, vale se entregar, entrar com o sangue nos olhos, da mesma maneira que ele entrou. Isso tem um tempero a mais, porque depois do Arthur, no BBB 23, a galera não veio com esse desejo [de jogar]."

Dieguinho: Ao abandonar brincadeira, Bia prova que é uma criança imatura

Beatriz, 23, indispôs-se com os colegas de confinamento do BBB 24 (Globo) durante um jogo de altinha. Bia se enfezou durante a partida, reclamou que ninguém jogava a bola para ela e decidiu deixar o gramado. "Ninguém joga pra mim, aí fica difícil", queixou-se.