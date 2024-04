Nova 'The Last of Us'? Série 'Fallout' mostra EUA com mutantes pós-guerra

"The Last of Us" e "Fallout" têm premissas parecidas. "The Last of Us" acompanha Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) 20 anos após a mutação de um fungo atingir a humanidade, transformando pessoas em zumbis. Já "Fallout" traz Lucy (Ella Purnell) 200 anos após uma guerra nuclear que tornou o planeta inabitável.

Ella Purnell é a protagonista da série 'Fallout' Imagem: Divulgação/Prime Video

Lucy faz parte de um grupo afortunado que se protegeu em abrigos subterrâneos nos Estados Unidos — os vaults. Ela é forçada a sair do esconderijo e retornar ao mundo exterior, com monstros, mutantes, gangues e desertos atingidos pela radiação, para salvar a vida de seu pai.

Terra tem sobreviventes. Walton Goggins interpreta um deles, The Ghoul, caçador de recompensas que vive há 200 anos no mundo pós-nuclear e perde o nariz devido aos efeitos da radiação.

Aaron Moten dá vida a Maximus, escudeiro da Irmandade de Aço, grupo que controla as armas e tecnologias restantes do mundo. Semelhante à Agência Federal de Resposta a Desastres (Fedra) de "The Last of Us".

Antes mesmo de sua estreia, "Fallout" foi renovada graças ao incentivo fiscal de US$ 25 milhões da Comissão de Cinema da Califórnia. A primeira temporada foi filmada em Nova York e Utah.