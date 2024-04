Votação UOL do BBB 24 atualizada: porcentagem tem aumento expressivo

Parece que o Brasil do Brasil se cansou de Beatriz. Segundo a enquete do UOL, a sister será a próxima eliminada do BBB 24 no paredão disputado com Davi e Isabelle.

O que diz a votação

A parcial atualizada às 16h45 mostrou que a porcentagem da participante tem aumentado, tendo alcançado agora 70,75% dos votos.

Davi aparece em segundo lugar, com 21,11% dos votos.