Nojo e fascínio: Maria Cândido vai ao essencial com 'A Paixão Segundo G.H.'

No Plano Geral de ontem (9), Flavia Guerra comentou que a obra de Clarice tem uma série de recortes que, nos dias de hoje, tem liberdade para serem explorados com maior profundidade. "Clarice Lispector é uma autora incrível que temos sempre que reler", disse.

A jornalista ainda disse que o filme faz parte de um gênero de "cinema de experiência" e que é marcante para o cenário nacional, muito devido ao diretor, responsável por outras sucessos como "Tieta" (1989), "O Rei do Gado" (1996), "Capitu" (2008) e "Velho Chico" (2016). "Luiz Fernando é um cara maravilhoso e obcecado como criador. Ele cria universos [...] de uma riqueza visual e cinematográfica, que não é elitista; é sensorial", disse. "Ele não menospreza o público dele e dialoga com ele".

"Nunca vi alguém filmar uma barata tão linda, com tanta riqueza de detalhes cinematográficos", brincou Flavia. "A barata é só um pretexto, um gatilho filosófico para G.H. entrar em uma espiral e em uma viagem pela existência dela, em busca do que é a essência do ser humano."

