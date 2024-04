Christiane Torloni analisa sua 1ª protagonista na Globo: 'Grande desafio'

"Gina" (Globo), novela de 1978, escrita por Rubens Ewald Filho, baseada no romance homônimo de Maria José Dupré, chega na segunda-feira (15) no Globoplay através do Projeto Fragmentos, que traz para o catálogo do streaming obras que não foram preservadas na íntegra.

Com apenas 6 capítulos conservados, o folhetim tinha como protagonista a personagem-título Gina. A novela acompanhava a mulher desde a juventude até sua consagração como artista plástica.