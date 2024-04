Deborah Secco aparece em reprise de 'Paraíso Tropical': 'Betina chegou'

No capítulo de segunda-feira (08), da reprise da novela "Paraíso Tropical", Betina (Deborah Secco) apareceu pela 1ª vez na trama.

O que aconteceu

A prostituta, que é uma colega antiga de Bebel (Camila Pitanga), surgiu em sua 1ª cena na reapresentação da novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares no Vale a Pena Ver de Novo. No folhetim, Betina será usada pela amiga para dar um golpe em Olavo (Wagner Moura) e atrapalhar seu relacionamento com Alice (Guilhermina Guinle).