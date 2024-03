Ex-galã da Globo conta como Gloria Pires influenciou sua estreia em novelas

Daniel tem se dedicado ao teatro e a shows nos últimos anos. "'Anos 80 - Uma Experiência Ploc' é um espetáculo que faz uma viagem no tempo aos anos 1980, misturando com histórias minhas dos anos 1980, coisas engraçadas, então tem um pouco da linguagem do stand-up também".

No espetáculo musical, Daniel relembrava a novela "Desejos de Mulher". "Quando a gente homenageia as trilhas de novelas, digo que estava muito feliz em 2002, porque estava vivendo meu primeiro protagonista na Rede Globo e tinha uma música incrível. É uma música que sempre a plateia canta a letra inteira que é 'Epitáfio', que era a música tema do Nicolau".

"Anos 80 - Uma Experiência Ploc" ganhou uma versão infantil. "É um teatro imersivo que traz as crianças para o palco, faz os pais brincarem juntos com as crianças, eles cantando as músicas dos anos 1980".

Atualmente, o famoso também apresenta um programa de entrevistas no Youtube. "É o programa 'Pense Muito Bem'. Eu busco convidado num lugar no meu carro, então a gente já começa a entrevista no carro e depois eu levo ele para um lugar surpresa".