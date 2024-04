Parcial UOL indica motivos que colaboraram para a eliminação de Lucas Buda

Lucas Buda foi eliminado no 19º Paredão do BBB 24 (Globo). Saiba o que contribuiu para a sua eliminação, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

O "Brasil querer que ele descobrisse que estava solteiro", os "atritos com Davi" e a "relação com Pitel" podem ter contribuído para a eliminação de Lucas. As alternativas contabilizaram 27,43%, 25,72% e 20,95% dos votos, respectivamente.