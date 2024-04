Filho de Gal vai recorrer após Justiça negar translado do corpo da mãe

Cabe lembrar que o Samu já emitiu nota dizendo que não atestou a causa da morte, cabendo à médica que assina o óbito esclarecer as circunstâncias que a levaram a declarar "infarto agudo do miocárdio" e "linfoma de pescoço e cabeça".

Cabe, ainda, esclarecer porque o corpo não se submeteu ao exame de autópsia.

Outro fato que caberá à autoridade policial investigar são as razões pela qual Wilma Petrillo segregou o corpo de Gal Costa em cemitério na capital paulista. Wilma não desconhecia a vontade de Gal Costa de ser sepultada junto com a sua mãe, Mariah, em jazigo por ela adquirido no Rio de Janeiro.

Desta forma, a defesa de Gabriel Costa recorrerá da parte da decisão judicial que não deferiu o traslado do corpo de Gal Costa ao Rio de Janeiro.

Splash entrou em contato com a defesa de Wilma Petrillo, ex-empresária de Gal, tida como viúva até então, e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Justiça negou exumação do corpo

A Vara de Registros Públicos, que analisou o requerimento, apontou não ter autoridade para analisar o caso. A juíza encaminhou o processo à polícia, por meio da CIPP (Central de Inquéritos Policiais e Processos).