Justiça nega exumação do corpo de Gal; caso é encaminhado para polícia

Wilma falou sobre o dia da morte de Gal. "Foi muito triste. Ela foi diagnosticada com câncer, o médico fez uns exames, disse pra gente tirar o cisto. Depois da sessão de quimioterapia, ela chegou super enjoada. Cheguei no quarto, ela olhou pra mim com os olhos tristes, meio ofegantes. Ela disse que estava com muito frio. Ela ficou quietinha, encolhida."

Gabriel conta sua versão do dia. "Fui no quarto da minha mãe dar boa noite pra ela e a Wilma disse que ela não estava bem e que já tinha dado o remédio pra ela."

Ela deitou a cabeça no ombro e disse: 'Vai ser assim. Você vai ficar comigo até... Não sei mais viver sem você. Wilma Petrillo

Gabriel detalha o dia. "Umas 4 e meia, 5 horas, a Wilma me chamou pra ajudar a botar minha mãe na cama. Ela estava entre a cabeceira e a cama. Fui chamar ela, vi que ela não estava respondendo e fiquei desesperado. Ela estava começando a ficar fria e pálida. Liguei para a ambulância, me falaram uns processos, eles me instruíram".

Ele diz ainda que o serviço chegou, viu manchas no corpo de Gal e contou que o coração dela havia parado de bater.

Gabriel conta que começou a chorar muito. "Não sei o que aconteceu mais. Minha mãe ficou na cama dela, morta, até o dia de ser levada para o sepultamento."