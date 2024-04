Dono da flauta mais famosa do rock, Ian Anderson traz Jethro Tull ao Brasil

A flauta mais famosa do rock está de volta ao Brasil. Depois de ter uma turnê cancelada em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, o Jethro Tull se apresenta em quatro cidades brasileiras a partir desta terça (9/4), na chamada RökFlöte Tour.

Eu tenho várias flautas, mas não considero isso uma coleção. Tenho uma flauta que, no momento, é a que levo em todas as turnês e tenho uma flauta reserva, que é praticamente idêntica à outra. E tenho também uma flauta barata, que carrego em um dos cases de produção, caso algo dê errado no palco. Então, essas são as três flautas que uso com mais frequência. Ainda tenho outras seis flautas, que posso tocar se estiver gravando, por exemplo, mas elas são valiosas demais para serem carregadas pelo mundo. Ian Anderson

No palco, Ian Anderson, único remanescente da formação original do clássico grupo de rock progressivo, vem acompanhado dos músicos David Goodier (baixo), John O'Hara (teclados), Joe Parrish (guitarra) e Scott Hammond (bateria).