Cover de Cazuza por 18 anos é proibido de fazer show como o cantor

Se descumprir a decisão da Justiça, Valério terá de pagar indenização de R$ 5 mil a cada apresentação.

No momento, o Instagram do artista não traz referências explícitas a Cazuza, mas sim ao "poeta Exagerado". Para se apresentar como Cazuza, é necessário receber autorização da empresa que cuida do cantor e pagar os "royalties" pelos shows que percorre o país ou na internet.

Splash tenta contato com Valério e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.